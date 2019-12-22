Комиссия по свободе информации и правам журналистов СПЧ попросила Генпрокуратуру и СК разобраться с задержанием журналистов, освещавших стрельбу на Лубянке. В обращении говорится о необходимости проверить действия силовиков на предмет препятствования профессиональной деятельности журналистов, что, как подчеркивается, является нарушением Уголовного кодекса России и закона о СМИ.

Журналистку издания Baza Анну Никитину задержали в квартире стрелка Евгения Манюрова. Она приехала туда побеседовать с его матерью. Приехавшим на обыск силовикам не понравилось, что репортер оказалась там раньше, чем они. Один из них ударил ее по лицу.

По словам Никитиной, ей угрожали увольнением и допрашивали пять часов. На следующий день после происшествия у здания ФСБ в грубой форме задержали корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева, который в прямом эфире рассказывал об обстановке на месте событий. Его отпустили из отдела полиции, после того как он дал письменные объяснения.