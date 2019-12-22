NASA собирается сегодня вернуть на Землю космический корабль, который вышел не на ту орбиту

Речь идет о первом аппарате нового поколения, который сделали совместно с компанией Boeing.

Корабль Starliner может приземлиться на полигоне White Sands в штате Нью Мексико. Вчера специалисты говорили, что для этого есть все ресурсы, а нынешняя траектория полёта это позволяет. NASA было вынуждено принять решение о посадке, поскольку накануне стало ясно, что аппарат не сможет пристыковаться к Международной космической станции, как было запланировано изначально.

В четверг, во время запуска, системы корабля раньше времени посчитали, что он уже вышел на нужную орбиту, и начали работать не по расписанию. Специалисты еще не выяснили почему появились такие проблемы с часами.

Для Starliner это первый полет, поэтому внутри находятся не живые люди, а манекены. Этот запуск должен был доказать, что корабль может доставлять космонавтов на МКС. По крайней мере, его для этого проектировали. При этом, космический консультант Лора Форчик сказала американскому сайту NewScientist.com, что серьезных неполадок в системе аппарата не наблюдалось. То есть если бы на борту находились специалисты, то они смогли бы исправить ситуацию.

Полёт корабля Starliner с космонавтами на борту должен состояться в первой половине следующего года.