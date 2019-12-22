В Узбекистане сегодня пройдут парламентские выборы

В них участвуют кандидаты от всех пяти официально зарегистрированных партий.

Парламентские выборы в Узбекистане проходят по мажоритарной системе. Кандидаты борются за 150 мест в нижнюю палату Олий Мажлиса. Все пять партий, имеющих право на участие в выборах, в прошлом созыве также присутствовали в парламенте. Самую большую фракцию имела Либерально-демократическая партия – она занимала около трети мест. При этом впервые за долгое время места в парламенте не забронированы за Экологической партией. Раньше она, еще будучи движением, состоявшим из известных ученых и общественных деятелей, имела квоту в 15 кресел. Кроме того, кандидаты от политических партий впервые получили возможность участвовать в дебатах на телевидении Узбекистана. По мнению ряда экспертов, они были крайне эмоциональными и открытыми, на них, в частности, обсуждались проблемы реформ, судебной системы и улучшения инвестиционного климата. Впрочем, политологи считают, что все пять парламентских партий в той или иной степени лояльны действующей власти. Отсутствие реальной оппозиции признают и некоторые депутаты, которые связывают это со слишком сложным процессом регистрации партий.

За голосованием в Узбекистане впервые будут наблюдать не только наблюдатели от СНГ и ряда других организаций, но и полномасштабная миссия ОБСЕ.