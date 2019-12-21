Это произошло на экопротесте у здания Конгресса. По данным «Вашингтон пост», вместе с 82-летней актрисой на Капитолийском холме задержали еще 137 ее сторонников. Акции в защиту окружающей среды, получившие название «Пожарная тревога», Фонда проводит
с сентября каждую пятницу.
Актриса Джейн Фонда задержана в свой день рождения
Это произошло на экопротесте у здания Конгресса. По данным «Вашингтон пост», вместе с 82-летней актрисой на Капитолийском холме задержали еще 137 ее сторонников. Акции в защиту окружающей среды, получившие название «Пожарная тревога», Фонда проводит