Актриса Джейн Фонда задержана в свой день рождения

Это произошло на экопротесте у здания Конгресса. По данным «Вашингтон пост», вместе с 82-летней актрисой на Капитолийском холме задержали еще 137 ее сторонников. Акции в защиту окружающей среды, получившие название «Пожарная тревога», Фонда проводит

с сентября каждую пятницу.