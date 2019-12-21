NASA и корпорация Boeing планируют посадить новый американский корабль «Старлайнер» в воскресенье

Как сообщил глава американского космического ведомства Джим Брайденстайн, посадка на полигоне в штате Нью-Мексико запланирована на вторую половину дня. Тестовый полет Старлайнера к МКС закончился неудачей – корабль не смог выйти на расчетную орбиту.