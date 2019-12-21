Полиция Берлина эвакуирует людей с рождественского рынка

Причиной стал найденный здесь подозрительный предмет. Именно здесь три года назад тунисец Анис Амри устроил теракт, врезавшись в толпу на угнанном грузовике. Тогда погибли 12 человек Самому Амри удалось скрыться и покинуть Германию. В 2016 году он был застрелен итальянской полицией на окраине Милана.