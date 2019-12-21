Двоих полицейских задержали в Бурятии по подозрению в убийстве 17-тилетней давности

Следователи считают, что они могли зарубить топором двух молодых девушек.

По версии следственного комитета, сотрудники МВД летом 2002-ого года распивали спиртные напитки с девушками 17-ти и 18-ти лет неподалеку от трассы «Иркутск-Чита». Ночью во время застолья они поссорились, и полицейские, их имена не называются, убили женщин. Они попытались сжечь тела и оставили их в лесу неподалёку.

Продвижений по этому делу не было 17 лет, но им занялось недавно образованное отделение, которое специализируется на раскрытии таких преступлений. В сообщении СК сказано, что они напали на след предполагаемых убийц благодаря деталям, которые раньше считались незначительными, но каким именно – не уточняется. В ведомстве отметили, что оба задержанных раньше работали в милиции Кабанского района Бурятии. Один из них и сейчас является сотрудником МВД, а второй ушел на пенсию и числится в службе безопасности одного из местных предприятий.

Также следователи проверяют версии о причастности к этому убийству и других сотрудников правоохранительных органов.

Задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.