Комиссия СПЧ по свободе информации просит Генпрокуратуру и СК расследовать задержания журналистов после стрельбы на Лубянке и применение к ним силы. 19 декабря журналист издания «База» Анна Никитина во время интервью с матерью Евгения Манюрова, стрелявшего у здания ФСБ, была задержана и, по словам журналистки, была избита. На сл. день корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева задержали во время съемки в прямом эфире на Лубянке. Сам злоумышленник был застрелен. Мотивы его действий неизвестны. Случаи, подобные инцидентам с журналистами «Коммерсанта» и «Базы», нельзя оставлять без внимания. Такое мнение нам высказал секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов. Федотов добавил, что на данный момент ситуация осложняется тем, что по данным инцидентам очень мало информации