Комиссия СПЧ по свободе информации просит Генпрокуратуру и СК расследовать задержания журналистов после стрельбы на Лубянке и применение к ним силы. 19 декабря журналист издания «База» Анна Никитина во время интервью с матерью Евгения Манюрова, стрелявшего у здания ФСБ, была задержана и, по словам журналистки, была избита. На сл. день корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева задержали во время съемки в прямом эфире на Лубянке. Сам злоумышленник был застрелен. Мотивы его действий неизвестны. Случаи, подобные инцидентам с журналистами «Коммерсанта» и «Базы», нельзя оставлять без внимания. Такое мнение нам высказал секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов. Федотов добавил, что на данный момент ситуация осложняется тем, что по данным инцидентам очень мало информации
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..
+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…
«Вот так просто попасть в — палачи!...» Боятся и поддержать проект (на фоне ударного строительства государства сталинского типа, где «органы не ошибаются», а вокруг «враждебное окружение»), и отклонить его (все-таки, никто не отменял официальные решения властей, осуждающие сталинские репрессии). Надежнее отмолчаться…