Россия и Украина договорились по транзиту на следующие пять лет и обсудят возможность прямых поставок газа на Украину в новом году. Как сообщил журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, в соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству «Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам.