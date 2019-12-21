В Ницце полиция эвакуировала 3,5 тыс. посетителей ярмарки из-за ложной тревоги

Полиция Ниццы эвакуировала в субботу днем около 3,5 тыс. посетителей рождественской ярмарки после ложного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм.

«Человек быстро прошел мимо охранника, указав, что он оставил взрывное устройство

на ярмарке», — сказал мэр города Кристиан Эстрози. «Сотрудник охранной службы

оперативно передал информацию силам безопасности», — добавил он. По его словам,

благодаря камерам видеонаблюдения «подозреваемый был задержан недалеко [от ярмарки] и

взят под стражу».

«Я требую, чтобы в его отношении были предприняты все необходимые санкции», —

подчеркнул градоначальник. Мэрия Ниццы, по его словам, в ближайшее время подаст жалобу

в связи с этим происшествием.

Прибывшие на место саперы осмотрели территорию рождественского базара и не

обнаружили никаких подозрительных предметов. После этого ярмарка вновь открылась для

посетителей.