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21:03, 21 декабря 2019

В Ницце полиция эвакуировала 3,5 тыс. посетителей ярмарки из-за ложной тревоги

Полиция Ниццы эвакуировала в субботу днем около 3,5 тыс. посетителей рождественской ярмарки после ложного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм.
«Человек быстро прошел мимо охранника, указав, что он оставил взрывное устройство
на ярмарке», — сказал мэр города Кристиан Эстрози. «Сотрудник охранной службы
оперативно передал информацию силам безопасности», — добавил он. По его словам,
благодаря камерам видеонаблюдения «подозреваемый был задержан недалеко [от ярмарки] и
взят под стражу».
«Я требую, чтобы в его отношении были предприняты все необходимые санкции», —
подчеркнул градоначальник. Мэрия Ниццы, по его словам, в ближайшее время подаст жалобу
в связи с этим происшествием.
Прибывшие на место саперы осмотрели территорию рождественского базара и не
обнаружили никаких подозрительных предметов. После этого ярмарка вновь открылась для
посетителей.



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