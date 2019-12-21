Экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев не сумел завоевать серебряный пояс Всемирного боксерского совета

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев не сумел завоевать серебряный пояс Всемирного боксерского совета. После годичного перерыва он проиграл бой в Красноярске южноафриканцу Табисо Мчуну по очкам. Лебедев объявил о завершении карьеры в июле, однако позже решил вернуться на ринг.