Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Соответствующий совместный приказ Минпросвещения и Росрбрнадзора зарегистрирован в Минюсте. Основная волна ЕГЭ начнется 25 мая. До конца июня предусмотрены дни пересдач и резервные дни по всем предметам. Кроме того, приказом

утверждены даты так называемой весенней волны и сентябрьских пересдач по обязательным предметам.