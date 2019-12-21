В Тверской области госкомпания потратит 500 тыс руб из бюджета на организацию опроса жителей о доверии Путину

В Тверской области госкомпания потратит 500 тыс руб из бюджета на организацию опроса жителей о доверии Владимиру Путину. О соответствующем тендере на сайте госзакупок сообщает МБХ медиа. Заказчиком выступает инфорагентство «Верхневолжье». Единственным поставщиком услуги стала некоммерческая организация «Центр прикладных исследований и программ».