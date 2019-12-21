В школы Тольятти поступало мясо павших и больных животных

Это выяснилось по итогам проверки двух поставщиков мясной продукции. Как сообщается на портале «Новости Тольятти», оперативники изъяли свыше 50 тонн мяса неизвестного происхождения без документов, с признаками гниения, и болезней. Экспертиза выявила в этом мясе наличие трупного яда, кишечно й палочки и других опасных инфекций. Возбуждено уголовное дело.