Россия и Украина достигли тарифного соглашения по транзиту газа в Европу

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака. По его словам, «Нафтогаз Укрианы», который является организатором транзита, будет получать от «Газпрома» размер оплаты услуг согласно зафиксированным объемам поставок. В пределах этого размера «Нафтогаз Украины» будет решать все вопросы, связанные с тарифами и резервированием мощностей
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