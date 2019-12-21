Минфин США проведет консультации с европейскими партнерами России по проекту «Северный поток — 2»

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Козака . По его словам, консультация между двумя сторонами состоится сегодня, американская сторона должна разъяснить, что означают санкции, поскольку они сформулированы недостаточно четко.