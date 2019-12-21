Рамзан Кадыров решил вызвать на поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко

В своем видеообращении в Instagram глава Чечни сказал, что в спортивном мире пошла мода — вызывать Емельяненко на бой, он тоже решил это сделать, но пока не определился, по какому виду спорта. Кадыров при этом поинтересовался у подписчиков, как лучше провести поединок против Емельяненко, на жестком настиле, в клетке ММА или на боксерском ринге. Об ответе Емельяненко на вызов не сообщалось.