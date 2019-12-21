Сегодня определится победитель клубного чемпионата мира по футболу

В финале турнира сыграют бразильский Фламенго и английский Ливерпуль.

Состав финалистов турнира не удивил. Чаще всего титул клубного Чемпионата мира как раз и разыгрывают представители Европы и Южной Америки. Причем в последние годы наметился серьезный перевес в пользу делегатов от Старого света. Которые становились победителями турнира последние 6 лет подряд.

Правда, на сей раз борьба в полуфиналах была достаточно упорной. Бразильский Фраменго проиграл первый тайм Аль Хилялю из Саудовской Аравии. И вырвал победу лишь в концовке. Впрочем, и Ливерпуль не без труда одолел мексиканский Монтеррей. Дожав соперника в добавленное арбитром время.

Встреча между Ливерпулем и Фламенго начнется в 20.30. Трансляция на канале Матч ТВ

Добавим, что чаще других Клубный Чемпионат мира выигрывал мадридский Реал. В активе испанского клуба 4 титула