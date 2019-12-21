Издательство «Эксмо» расторгло контракт с Алексом Лесли

Александру Кириллову возвращены права на книгу о жизни Насти Рыбки в Таиланде и конфликте с Олегом Дерипаской. Об сообщается на сайте Baza со ссылкой на соответствующий документ. По словам самого Лесли, в издательстве расторжение контракта объяснили рисками, которые оценили юристы. В пресс-службе «Эксмо» Дождю объяснили отказ от книги ее низким коммерческим потенциалом. В феврале Алексей Навальный опубликовал расследование об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько с Олегом Дерипаской на яхте. Оно было основано на книге Насти Рыбки, которая отдыхала с ними. В том же году Дерипаска выиграл иск к Рыбке и Лесли о незаконном распространении информации о частной жизни.
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