В Томске неизвестный напал на активиста «Открытой России» Сергея Иванова

Как сообщает «МБХ медиа», когда Иванов возвращался с лекции в штабе Алексея Навального, в подъезде человек с наполовину скрытым лицом дважды ударил его по лицу и брызнул в лицо жидкость с едким запахом. Пострадавший едет в травмпункт и пока не решил, обращаться ли в полицию.