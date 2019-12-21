Появление проекций с портретом Сталина на фасадах домов в Москве самовольно и незаконно

Об этом РИА заявили в столичном департаменте СМИ и рекламы. Накануне в одном из Telegram-каналов были опубликованы фотографии с изображением Сталина, спроецированным на дома на нескольких улицах Москвы. Портретв сопровождались надписью «Я вернусь». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил появление портретов «общей волей» и «инициативой патриотов».