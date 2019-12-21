Стрит-Арт художник Бэнкси в преддверии Рождества опубликовал в Инстаграме свою новую работу.

Она называется «Шрам Вифлеема» и предназначена для отеля The Walled Off Hotel в Вифлеемев непосредственной близости от барьера, отделяющего Израиль от палестинского Западного берега. Картина представляет собой вертеп с Девой Марией, святым Иосифом и младенцем Иисусом. Вместо Вифлеемской звезды, которая, согласно Евангелию, ознаменовала рождение Христа, в стене изображен след от снаряда.