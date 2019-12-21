Motorola перенесла сроки предзаказа и старта продаж смартфона-раскадушки с гибким экраном

В компании объяснили это решение повышенным спросом на эту модель, который превзошел ожидания. Благодаря более позднему старту продаж Motorola рассчитывает произвести больше телефонов, чтобы их получили все желающие. Первоначально предзаказ должен был открыться 26 декабря, а продажи — начаться в январе 2020 года. Новые сроки выхода смартфона на рынок Моторола не уточнила.
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