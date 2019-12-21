В Конго обнаружены самописцы разбившегося в октябре Ан-72

как передают местные СМИ, об обнаружении «черных ящиков» транспортного самолета было доложено на заседании правительства страны в пятницу. На место вылетел министр обороны страны. В результате катастрофы погибли пять человек. По мнению экспертов, причиной катастрофы мог стать перегруз.