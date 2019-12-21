Администрация казанского отеля попыталась сорвать форум по предстоящим муниципальным выборам в Татарстане – политолог

Администрация казанского отеля попыталась сорвать форум по предстоящим муниципальным выборам в Татарстане. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Александр Кынев.

«Сегодня в Казани проходил форум под названием «Татарстан. Выборы-2020», он был посвящен предстоящем в следующем году в регионе муниципальным выборам. Первоначально место, где оно планировалось, гостиница «Ногай», накануне отказала в помещении. Было запасное место проведения, отель «Шаляпин». В самом начале мероприятия пришла охрана пыталась мероприятие прекратить, правда, никаких аргументов высказано не было, просто уходите, и все. Когда дело дошло до моей лекции, отрубили монитор, не дав возможности показать презентацию, и выключили микрофоны, остался только внешний свет, все розетки и так далее, все было отключено», — сказал он.

А.Кынев назвал действия администрации «неадекватными» и выразил недоумение по поводу причин попыток срыва мероприятия.