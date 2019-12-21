Эксперт: Новый договор на транзит газа через Украину можно назвать успешным как для «Нафтогаза», так и для «Газпрома»

Новый договор на транзит газа через Украину можно назвать успешным как для «Газпрома», так и для «Нафтогаза». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» партнер консталинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Я считаю, что это успех Украины, прежде всего, поскольку украинцы получили все, что хотели. Они получили относительно продолжительный контакт на 5 лет, они получили очень хорошие объемы прокачки газа, которые позволят поддерживать их газотранспортную систему в рабочем состоянии. Они получили фактически возврат того, что присудил Стокгольмский арбитражный суд», — сказал он.

В то же время «в выигрыше», как подчеркнул эксперт, остался и «Газпром».

«Газпром» не потерял канал транзита газа и, мало того, он снова приобрел хотя бы часть украинского рынка. Возврат рыночной ниши, хотя бы отчасти – это тоже успехи Газпрома", — отметил он.

Как стало известно ранее, «Газпром» и «Нафтогаз» откажутся от новых взаимных претензий на фоне заключения нового договора на транзит газа через Украину. Это связано с готовностью «Газпрома» выплатить украинскому «Нафтогазу» долг почти в 3 милларда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Новый договор сроком на 5 лет, который намерены заключить стороны, предполагает транзит через Украину в общей сложности 225 млрд кубометров российского газа.