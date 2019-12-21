Греция решила экстрадировать россиянина Александра Винника во Францию

Там, и еще в ряде стран его обвиняют в киберпреступлениях.

Греческий министр юстиции решил выдать Винника французам, хотя о его экстрадиции просила и Россия, и Соединенные Штаты. В греческой тюрьме россиянина держат с лета 2017-ого года. Сам он называет себя политзаключенным и уверяет, что не нарушал ни американских, ни французских законов. Задержанный убежден, что решение о его экстрадиции равнозначно смертному приговору, — сказала агентству РИА «Новости» его адвокат Зои Константопулу. Теперь юрист просит правозащитников вмешаться в ситуацию, чтобы спасти россиянина. Она уверяет, что Винника уже давно должны были отпустить, потому что по греческим законам держать кого-либо в тюрьме больше 18-ти месяцев без приговора нельзя.

В разных странах в отношении бывшего владельца биржи криптовалюты ВТС разные обвинения. Во Франции его считают причастным к нескольким киберпреступлениям. В США обвинители утверждают, что Винник два года назад взломал японскую биржу Mt. Gox, а в 2014-ом был причастен к отмыванию четырёх миллиардов долларов с помощью биткоинов. А в России в отношении него было заведено уголовное дело о мошенничестве на сумму в 750 миллионов рублей. Сам заключенный официально признал свою вину, но только по этому делу. Это произошло в прошлом году, когда он уже находился в греческой тюрьме.

Также Винник объявил голодовку в знак протеста против решения греческого министра юстиции. Он делает это уже во второй раз. Первый был год назад, когда передать его Франции решил Верховный суд. По данным агентства РИА «Новости», тогда он голодал сто дней.