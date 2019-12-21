Из-за санкций против консорциума «Северный поток 2» правительство ФРГ обвинило США во вмешательстве во внутренние дела

Однако Еврокомиссия среагировала весьма сдержанно.

Незадолго до сдачи газопровода в эксплуатацию президент США Дональд Трамп подписал «Закон в защиту европейской энергетической безопасности». Главная аргументация Вашингтона – из-за «Северного потока 2» Германия попадет под влияние России. Эксперты видят за законом экономические интересы США.

Правительство ФРГ заявило, что отклоняет подобные экстра-территориальные санкции, так как они наносят вред немецким и европейским предприятиям. Непонимание Берлина вызывает обоснование закона стремлением защитить интересы Киева, подчеркивается в заявлении. Ведь Украина и Россия при поддержке Евросоюза и правительства ФРГ накануне договорились о подписании договора о транзите газа с 2020 года.

Правительство ФРГ не будет реагировать встречными санкциями. Меры приняты против частных промышленных предприятий, а не против Германии. Координатор по трансатлантическим отношениям Петер Байер заявил, что меры могли бы последовать на уровне Евросоюза, однако это, по его мнению, нереально.

Спикер Еврокомиссии заявил, что в настоящее время проверяются возможные последствия для европейских предприятий. В принципе, Евросоюз отрицает санкции против европейских фирм, которые ведут правомерный бизнес. Целью Еврокомиссии всегда была прозрачность и отсутствие дискриминации при эксплуатации «Северного потока 2». Кроме того, важен соответствующий контроль, прозвучало из Брюсселя.



Председатель фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что Германия не поддастся на методы шантажа. Он подчеркнул, что санкции подрывают суверенитет Евросоюза в сфере энергетической политики и омрачают отношения с США.