Европейские партнеры России сегодня попытаются получить от Минфина США разъяснения по санкциям против газовых проектов. Как сказал российский вице-премьер Дмитрий Козак, ограничительные меры сформулированы недостаточно четко. По словам Козака, говорить о рисках для этих проектов, в т.ч., для «Северного потока-2» можно будет после завершения этих консультаций.