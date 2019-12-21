Патроны, детонаторы и бомбы нашли при обыске у стрелявшего по охранникам «Транснефти» под Петербургом

Тысячи патронов и самодельные взрывные устройства нашли при обыске у жителя Колпино Андрея Богданова. Об этом сообщили в Следственном комитете. При обыске изъяли также составные части огнестрельного оружия, взрыватели ручных гранат, устройства, похожие на детонаторы и оружие и разрешение на него. Задержанном у 60 лет. Он работает в частном охранном Фпредприятии. По версии следствия, накануне в лесу рядом с газопроводом «Белоусово – Ленинград» Богданов несколько раз выстрелили из охотничьего ружья с нарезным стволом в троих мужчин, охранявших объект. Охранники «Транснефти» открывали ответный огонь, но вреда стрелку не причинили. Зато Богданов тяжело ранил одного из них. Задержанному вменяют покушение на убийство двух и более лиц. Следствие будет просить суд об его аресте.

По предварительным данным, задержанный хотел поохотиться рядом с газопроводом.