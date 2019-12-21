Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает проведения в России досрочных президентских выборов

О Заявление лидера КПРФ прозвучало на организованной коммунистами конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа». Президентские выборы в России должны пройти в 2024 году. На большой пресс-конференции Владимир Путин не исключил внесения в Конституцию поправки, уточняющей ограничение числа президентских сроков для одного гражданина. Сейчас Основной закон запрещает гражданину находиться в должности главы государства более двух сроков подряд; президент предложил исключить из ст. 81 слово «подряд», установив предел в два срока.