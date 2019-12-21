В Минске прошла очередная несанкционированная акция протеста против интеграции Белоруссии с Россией

Участники с национальными флагами вышли на Октябрьскую площадь. Собравшиеся также выступили против «диктатуры Александра Лукашенко». Сообщений о задержаниях не поступало. Нынешняя акция против интеграции с Россией уже четвертая по счету за последе время.