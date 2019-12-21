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18:07, 21 декабря 2019

У СК есть информация, что Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории

У Следственного комитета РФ есть информация, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории. На Западе именно этот документ считали оригинальным.
Руководитель РУСАДА Юрий Ганус неоднократно заявлял, что база данных проб спортсменов полностью контролировалась Следственным комитетом России.
Однако в следственно комитете располагают другой информацией. Как заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко,
Родченков в рамках сотрудничества с ВАДА передал туда некий альтернативный экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории.
Кроме того, подтверждены факты удалённого посещения прежним руководством Антидопингового центра электронной базы данных с ip-адресов, зарегистрированных и размещённых на территории США и ФРГ.
Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.
9 декабря исполнительный комитет ВАДА запретил российским спортсменам участвовать в крупных международных соревнованиях в течение четырёх лет. В России не согласились с этим решением. Дело будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде.



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