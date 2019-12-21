У здания администрации президента сегодня прошли пикеты в поддержку осужденной на 3года колонии трансгендерной женщины

У здания администрации президента сегодня прошли пикеты в поддержку осужденной на три года колонии трансгендерной женщины. За размещенные во ВКонтакте изображения 53-летняя Мишель из Брянска рискует оказаться в мужской колонии, поскольку по паспорту она все еще остается мужчиной. На пикетах не обошлось без провокаций.

Несколько участников движения «СоцФем Альтернатива», поочерёдно сменяя друг друга и не вызывая претензий полиции стояли с радужным плакатом «Свободу Мишель» и «Нет репрессиям» у входа в офис кремлевской администрации. Они опасаются за судьбу опасения жительницы Брянска, находящейся в состоянии трансгендерного перехода. За размещенные в своем аккаунте картинок в стиле манга, Мишель обвинили в распространении порнографии. Женщина помещена в СИЗО, в одиночную камеру, но если приговор вступит в силу, ей грозит этапирование в мужскую колонию, рассказал представитель ЛГБТ-действия «Action», представившийся как Олег.

Одна из пикетчиц, а их было около десяти, Полина, рассказала, что Мишель грозит серьезная опасность – женщины ранее диагностировали онкологическое заболевание. Более того, у нее на иждивении 80-летняя мать.

В какой-то момент на Ильинке появилась группа людей в одежде, стилизованной под форму красноармейцев, эти люди стали препятствовать проведению акции со словами и криками «Вы позорите страну», «Вы испортили прекрасные цвета радуги». Попытка выяснить, знакомы ли с историей Мишель представители провластного движения НОД, а это были именно они, показала, что их знание об этом весьма эклектично.

Женщина в пилотке с красной звездой встала в пикет с плакатом в поддержку Владимира Путина и надписью «Курс на суверенитет». Впрочем, полиция развела две акции и не допустила разрастания конфликтной ситуации. После чего акция «за свободу Мишель» пусть и скомканном формате, продолжилась на отстоянии полусотни метров от «альтернативного пикета» НОДовцев.

ОТВОДКА

Экспертиза МВД установила, что на рисунках, опубликованных женщиной, в поддержку которой проводилась акция, были нарисованы «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста». О том, как был установлен возраст изображенных героев публикации, не ясно.