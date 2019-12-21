Одиночные пикеты в поддержку закона о домашнем насилии прошли сегодня в Петербурге

Митинг на ту же тему власти не согласовали.

Пикеты прошли в центре Петербурга на Невском проспекте. На акцию пришло чуть более десяти человек. По очереди они держали в руках плакаты с лозунгами: «Домашнее насилие не равно семейному конфликту», «Защита, а не примирение» и «Домашнее насилие касается всех». Полиция активистам не мешала. Лишь переписала данные паспортОв. Организаторы заявили акцию как «Мужчины против домашнего насилия», чтобы подчеркнуть, что эта проблема касается не только женщин. Изначально планировался митинг в одном из гайд-парков города. Однако Смольный сообщил, что площадка уже занятА. Корреспондент «Эха Москвы в Петербурге» увидел, что там три работника районного подросткового центра в одиночестве приглашали прохожих писать письма Деду Морозу.

Ранее один из соавторов законопроекта, депутат Госдумы Оксана Пушкина, сообщила, что документ внесут на рассмотрение парламента до конца января следующего года.