Противники законопроекта «О домашнем насилии» провели молебен в 30 городах России

Его организаторами выступили православные, семейные и патриотические организации. Аналогичный молебен прошел в столичном храме Воскресение Христова в Кадашах.

Молитвенное стояние в центре Москвы, по оценкам организаторов, собрало порядка восьми сотен человек. Это люди всех возрастов; некоторые пришли со своими детьми. Они полагают, что закон о домашнем насилии может привести к вторжению в дела семьи, в том числе, со стороны НКО. Среди участников было много флагов, большинство из них принадлежало движению «Сорок сороков». Акция состояла из двух частей: выступлений против принятия закона о домашнем насилии и молебна с чтением акафиста Пресвятой Богородице. В нем, помимо прочего, участвовал предприниматель и замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев. В определенный момент противники законопроекта развернули над собой большой транспарант, на котором было написано «За семью». Под этим лозунгом православные и патриотические организации проводят свою кампанию борьбы с инициативой.

Член совета общества «Двухглавый орел» и руководитель его столичного отделения Андрей Афанасьев в интервью «Эху» высказал мнение, что обсуждающийся проект закона о домашнем насилии может привести к разрушению семьи и государства.

По окончании молебна активисты собирали подписи против инициативы.

Законопроект о домашнем насилии предусматривает, в том числе, введение охранных ордеров, запрещающих преследователю приближаться к жертве. Авторы документа намереваются внести его на рассмотрение Госдумы к концу января.