Украина и Россия уже сегодня могут согласовать техническое соглашение по транзиту

Этого не исключает исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. «Оператор ГТС Украины» и «Газпром» сегодня в Вене продолжают консультации по газу. Как говорится в российско-украинском протоколе, опубликованном кабмином Украины, тариф на транспортировку российского газа будет соответствовать ценам операторов стран Европы.