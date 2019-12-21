Дональд Трамп официально объявил о создании в МША космических войск

Как передает CNN, в Белом доме назвали это событие историческим шагом. Космические войска США стали новой военной структурой в стране впервые с 1947 года. Ожидается, что в них переведут 16 тыс. человек из Космического командования ВВС. На создание космических сил выделяется $40 млн.