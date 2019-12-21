Дмитрий Медведев не поддержал идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч

Как сказал ТАСС пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, премьер сомневается в целесообразности» этой меры. По его словам, решение вряд ли будет принято «в ближайшей перспективе». Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщил, что правительственная комиссия считает необходимым снизить порог штрафа за нарушение скоростного режима.