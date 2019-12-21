В Бурятии по обвинению в убийстве 17-летней давности арестованы бывший и действующий сотрудники МВД

Как сообщает региональное управление СК, в 2002 году милиционеры зарубили топором двух знакомых девушек 17 и 18 лет. Все это время дело оставалось нераскрытым. Один из подозреваемых уже на пенсии и работает в службе безопасности местного предприятия.