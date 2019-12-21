Защита Александра Габышева, который называет себя якутским шаманом, обжалует его задержание в ЕСПЧ

Об этом «МБХ медиа» сообщил координатор «Правозащиты» движения «Открытая Россия» Алексей Прянишников. 11 декабря Габышева и двоих его сторонников оштрафовали по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Несмотря на то, что формально подписка о невыезде с Габышева снята, он пока не планирует снова возобновлять поход на Москву.