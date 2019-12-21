Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и члены партии возложили цветы к месту захоронения Иосифа Сталина у Кремлевской стены и мавзолею Ленина. Мероприятие было приурочено к 140-й годовщине со дня рождения Сталина.

Сотрудница института истории РАН Мария Гавриловна, которая принимала участие в мероприятии, сказала, что Сталин был мощной государственной личностью, который мог управлять такой большой страной

Советская власть обеспечила ту победу в войне, которую любит праздновать нынешняя власть, добавила Мария Гавриловна.