В базу данных Московской антидопинговой лаборатории мог вмешаться ее бывший руководитель Григорий Родченков

Как говорится на сайте СК, ведомство располагает соответствующими доказательствами. В сообщении указывается, что прежнее руководство лаборатории в 2015-2016 годах, якобы, подключалось к электронной базе с результатами допинг-проб с IP-адресов в Германии и США. По версии следователей, целью Родченкова было искажение параметров и показателей допинг-проб. СК также утверждает, что располагает сведениями о том, что Родченков мог передать WADA альтернативный экземпляр электронного архива лаборатории. Родченков в начале 2016 года уехал в США и стал информатором ВАДА. Он предоставил агентству данные, свидетельствующие о сокрытии допинга в российском спорте, после чего СК завел на него уголовное дело.
2019-12-21T17:02:00+03:00
2019-12-21T17:03:21+03:00
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17:02, 21 декабря 2019
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