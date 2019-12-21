В базу данных Московской антидопинговой лаборатории мог вмешаться ее бывший руководитель Григорий Родченков

Как говорится на сайте СК, ведомство располагает соответствующими доказательствами. В сообщении указывается, что прежнее руководство лаборатории в 2015-2016 годах, якобы, подключалось к электронной базе с результатами допинг-проб с IP-адресов в Германии и США. По версии следователей, целью Родченкова было искажение параметров и показателей допинг-проб. СК также утверждает, что располагает сведениями о том, что Родченков мог передать WADA альтернативный экземпляр электронного архива лаборатории. Родченков в начале 2016 года уехал в США и стал информатором ВАДА. Он предоставил агентству данные, свидетельствующие о сокрытии допинга в российском спорте, после чего СК завел на него уголовное дело.