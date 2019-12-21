Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа

В связи с по некоторым данным этим частично улажены и разногласия по долгам.

Правительство Украины опубликовало текст протокола договора с Россией. Там сказано, что новое соглашение о транзите газа должно будет длиться пять лет с вероятной пролонгацией, страны отказываются от арбитражных исков друг против друга по этим вопросам, а «Газпром» выплачивает «Нафтогазу» почти три миллиарда долларов, как ранее его обязал Стокгольмский арбитраж.

В российской корпорации уже подтвердили подлинность нескольких тезисов этого документа и отметили, что собираются урегулировать все судебные претензии с украинскими коллегами до конца года.

При этом, соглашение о транзите газа не включает в себя объекты в Крыму, которые «Нафтогаз» потерял после присоединения полуострова к России. В организации уже объявили, что собираются судиться дальше, чтобы вернуть имущество.

Представители Москвы и Киева на этой неделе вели переговоры в два этапа. В четверг прошла трехсторонняя встреча в Берлине с участием представителя Еврокомиссии, а на следующий день в Минске общались уже только политики руководители энергетических компаний двух стран. Сегодня директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объявил, что окончательное соглашение о транзите будет подписано до конца года, чтобы 1-ого января, когда истекает текущий контракт, газ не нужно было перекрывать.

Также в «Газпроме» отметили, что уже сегодня в Вене страны могут подписать межоператорское соглашение. Это значит, что подписанный вчера протокол уже работает, — сказал Алексей Миллер.