В Мурманской области группа подростков избила полицейских

Как передает Интервфакс, накануне вечером в полицию Апатитов пожаловались на шумное поведение нескольких десятков молодых людей на площади вблизи городского дворца культуры. На замечания прибывших полицейских подростки не реагировали и оказывали сопротивление. В результате чего двум сотрудникам правоохранительных органов были причинены телесные повреждения. Задержать девять подростков. Как сообщает «Мурманский вестник, один из них в отделе полиции обругал полицейского матом и ударил его ногой.