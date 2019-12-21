В Мурманской области группа подростков избила полицейских

Как передает Интервфакс, накануне вечером в полицию Апатитов пожаловались на шумное поведение нескольких десятков молодых людей на площади вблизи городского дворца культуры. На замечания прибывших полицейских подростки не реагировали и оказывали сопротивление. В результате чего двум сотрудникам правоохранительных органов были причинены телесные повреждения. Задержать девять подростков. Как сообщает «Мурманский вестник, один из них в отделе полиции обругал полицейского матом и ударил его ногой.
2019-12-21T16:32:00+03:00
2019-12-21T16:32:34+03:00
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16:32, 21 декабря 2019
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