В Москве арестован бывший начальник Управления ФНКР по Татарстану Фаяз Шабаев

Как сообщается на сайте KazanFirst, 53-летний Шабаев обвиняется в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Расследованием занимается управление СК по Республике Коми. Другие подробности пока неизвестны. В октябре в Казани начался суд над подчиненным Шабаева, экс-начальником оперативной службы Госнаркоконтроля Татарстана Юрием Казакуловым. Его обвиняют в превышении полномочий. По версии следствия, Казакулов подбросил 10 килограммов героина на рынок в Казани для последующего его изъятия.