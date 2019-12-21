В Москве арестован бывший начальник Управления ФНКР по Татарстану Фаяз Шабаев

Как сообщается на сайте KazanFirst, 53-летний Шабаев обвиняется в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Расследованием занимается управление СК по Республике Коми. Другие подробности пока неизвестны. В октябре в Казани начался суд над подчиненным Шабаева, экс-начальником оперативной службы Госнаркоконтроля Татарстана Юрием Казакуловым. Его обвиняют в превышении полномочий. По версии следствия, Казакулов подбросил 10 килограммов героина на рынок в Казани для последующего его изъятия.
2019-12-21T16:31:00+03:00
2019-12-21T16:31:51+03:00
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16:31, 21 декабря 2019
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