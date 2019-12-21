«Газпром» и «Оператор ГТС Украины» в Вене готовят межоператорское соглашение

Как рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, «Нафтогаз» выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода. Компания-организатор, по словам Миллера, забронирует транспортные мощности на 5 лет в объеме 225 млрд куб. м.