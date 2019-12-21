Европейские партнеры России сегодня попытаются получить от Минфина США разъяснения по санкциям против газовых проектов

Как сказал российский вице-премьер Дмитрий Козак, ограничительные меры сформулированы недостаточно четко. По словам Козака, говорить о рисках для этих проектов, в т.ч., для «Северного потока-2» можно будет после завершения этих консультаций. Минфин США сообщил о вступлении в силу санкций против трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой «Северного потока-2», уже приостановила работу.