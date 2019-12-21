Итальянский специалист Карло Анчелотти назначен главным тренером «Эвертона»

Он подписал контракт всего за час до матча английской Премьер-лиге против «Арсенала».

Контракт Анчелотти с Эвертоном рассчитан на четыре с половиной года. Для 60-летнего специалиста, пускай даже опытного и тулованного, это весьма солидный срок. Возможно, именно этот факт оказался причиной того, что официальный сайт ливерпульского клуба сообщил о назначении всего за час до игры против Арсенала. Напомним, предыдущим клубом Карло был итальянский «Наполи», из которого он был уволен на следующий день после того, как вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов.

Кроме того, Анчелотти ранее возглавлял «Милан», туринский «Ювентус», лондонский «Челси», французский «ПСЖ», мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию».

На посту рулевого Эвертона Ачелотти сменил Данкана Фергюсона, работавшего в качестве временного тренера команды после увольнения Марко Силвы.