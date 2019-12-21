Задержанный бывший координатор штаба Навального во Владивостоке Владимир Дубовский, отпущен

Об этом сообщает ОВД-Инфо. Дубовского задержали в Красноярске, как выяснилось, с него решили уже второй раз взять объяснения по поводу инцидента на недавней лекции политика Михаила Светова в Красноярске. Как напоминает ОВД-Инфо, в тот день мероприятие сорвали силовики, а организаторы сообщили о провокаторах. На Дубовского тогда же некий мужчина написал заявление о том, что активист на него якобы напал.
2019-12-21T15:56:00+03:00
2019-12-21T16:05:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:56, 21 декабря 2019
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